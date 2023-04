Hockey sur glace: Akira Schmid et Nico Hischier portent New Jersey, «El Nino» buteur malheureux

Auteur de 35 arrêts face aux New York Rangers dans la nuit de samedi à dimanche, Akira Schmid a brillé pour le premier match de play-off de sa carrière.

Mal embarqué dans sa série du premier tour des play-off de NHL après ses deux défaites initiales, New Jersey a réagi en remportant l’acte 3 sur la patinoire des New York Rangers (1-2 ap) dans la nuit de samedi à dimanche. Mais ce ne fut pas de tout repos.

Les Devils ont concédé l’ouverture du score en début de deuxième tiers-temps, par Chris Kreider, puis ont égalisé grâce à Jack Hughes. Au terme d’une dernière période vierge, les deux équipes se sont départagées en prolongation, où Dougie Hamilton a fini par trouver la faille et offrir la victoire aux Devils. Un but sur lequel Nico Hischier a été crédité d’un assist. Le centre valaisan ne s’était pas encore montré décisif dans ces play-off, il s’est réveillé au meilleur moment. Il termine avec un différentiel de +1, après avoir patiné près de 24 minutes.

Ce succès, qui lui permet de revenir à 2-1 dans la série, New Jersey le doit aussi en grande partie à Akira Schmid. À l’occasion du tout premier match de play-off de sa carrière, le jeune gardien bernois - 22 ans - a réalisé une performance titanesque: 35 arrêts et la deuxième étoile en guise de récompense. «Il est plein de sang-froid, toujours détendu et équilibré, a encensé son coéquipier Jack Hughes. Nous avons une grande confiance en lui. Il a montré à tout le monde à quel point il est bon.»