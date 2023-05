Mondial de hockey: Akira Schmid ne rejoindra pas l’équipe de Suisse au Mondial

Le gardien bernois des New Jersey Devils ne rejoindra pas l’équipe de Suisse au Mondial.

Gardien des New Jersey Devils dans le championnat de NHL, Akira Schmid (23 ans) ne rejoindra pas l’équipe de Suisse engagée au Championnat du monde 2023, qui se déroule jusqu’au 28 mai à Riga (Lettonie) et à Tampere (Finlande).

Schmid l’avait dit lors du post mortem de samedi: «Si je rejoins l’équipe de Suisse? Je ne le sais pas encore, cela va dépendre des discussions avec les entraîneurs et la direction des Devils.» Il s’avère que le portier a contracté une blessure pendant les play-off qui se sont arrêtés en deuxième ronde (élimination en cinq matches contre Carolina) et que l’organisation du club de la banlieue new yorkaise souhaite que son goalie prenne le temps de se soigner.