Dakar 2022 – Al-Attiyah domine Loeb et Sainz lors de la 4e étape

En moto, Barreda l’emporte

D e son côté, le motard neuchâtelois Ni c olas Monnin c ontinue son bonhomme de chemin. Même s’il ne fait pas chaud dans le désert d’Arabie Saoudite. Il était préparé à beaucoup de choses, mais peut-être pas à cela: «Quand tu roules à 120 km/h pendant une heure avec un vent de face, tu as beau avoir des sous-gants, des gants d’hiver, une sous-couche, une surcouche coupe-vent, une cagoule et un tour de cou, tu es glacé jusqu’aux os.» Seul motard suisse engagé dans le 44e Dakar, en Arabie Saoudite, Nicolas Monnin (112e de l’étape du jour, 107e du général) découvre chaque jour de nouvelles difficultés. 12 degrés au maximum, le mercure qui descend à moins de 5 degrés la nuit, il fait froid sur le Dakar cette année.