Alors que le vainqueur 2020, l’Espagnol Carlos Sainz (Mini), qui ouvrait la route, a perdu 36 secondes, le Qatari Nasser Al Attiyah a longtemps emmené un quarté Toyota, avant que le Sud-Africain Brian Baragwanath ne réalise la surprise, en signant exactement le même chrono qu’Al Attiyah. Le Qatari s’élancera en premier, dimanche, pour la première étape du fameux rallye-raid, entre Jeddah et Bisha, 623 kilomètres dont 277 de spéciale, avec de nombreux passages caillouteux et des intersections de pistes qui peuvent provoquer de premiers soucis de navigation.

Dans le camp Rebellion, les choses ont été beaucoup plus compliquées pour le premier pilote de l’équipe et constructeur du buggy, le Français établi sur la Côte Romain Dumas; le double vainqueur des 24 heures du Mans, qui avait déjà connu des soucis (direction assistée et amortisseur) vendredi lors de «check-down», termine ce prologue avec un passif de plus de 6 minutes, après s’être perdu dans la spéciale. Le patron, le Lausannois Alexandre Pesci, signe le 53e chrono à 1’39.