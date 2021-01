C’était le plus long kilométrage du millésime 2021, pas la plus longue spéciale. Une étape dite de transition qui s’est terminée par une nouvelle victoire du Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), qui bat le Français Stéphane Peterhansel (Mini) de 11 secondes. «Peter» reste en tête du classement général, alors que se profile, jeudi, une spéciale que tout le monde semble redouter, avec des dunes mais aussi de nombreux cailloux. «Cette année, c’est l’attaque à outrance et à la fin, on termine tous dans les mêmes temps», explique Peterhansel.