Dakar 2022 : Al-Attiyah proche d’un 4e sacre en auto, tout reste ouvert en moto

Le leader du classement général a augmenté son avance mardi dans la catégorie auto. En moto, Matthias Walkner a pris les commandes avec un peu plus de 2 minutes d’avance.

Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) s’est rapproché un peu plus d’une quatrième victoire en auto sur le Dakar mardi en augmentant son avance sur ses poursuivants à trois jours de l’arrivée, à l’issue d’une courte spéciale de 287 km autour de Wadi ad-Dawasir (sud).

Alors que la course est toujours très serrée en moto, où l’étape est revenue au Chilien Jose Cornejo Florimo (Honda), Sébastien Loeb (Prodrive) a subi un coup d’arrêt en auto. Le Français, qui avait réussi à reprendre 15 minutes en deux spéciales à Al-Attiyah, a perdu une minute mardi et pointe à près de 40 minutes du leader qatarien, déjà couronné en 2011, 2015 et 2019.