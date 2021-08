Chaos en Afghanistan : Al-Qaïda au Yémen félicite les talibans et appelle au djihad

La branche yéménite du groupe islamiste s’est réjouie publiquement jeudi du retour au pouvoir des talibans en Afghanistan.

«Cette victoire et cette prise de pouvoir nous révèlent que le djihad et le combat représentent le moyen légal et réaliste, sur la base de la charia, de rétablir les droits (et) d’expulser les envahisseurs et les occupants», a déclaré dans un communiqué la branche yéménite d’Al-Qaïda.