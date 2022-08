Football : Alaba arrache la victoire pour le Real Madrid

David Alaba et Toni Kroos fou de joie après le 1-2 signé par le joueur autrichien.

Largement remanié, le Real a plié dès la 6e minute sur un but du Belge Largie Ramazani, mais a renversé la vapeur en deuxième période avec l’égalisation de Lucas Vazquez à la 61e minute après un cafouillage dans la surface, puis grâce à un superbe coup franc direct converti du gauche par David Alaba (75e), quelques secondes après son entrée en jeu à la place de Ferland Mendy.

Un deuxième but décisif en deux matches pour l’Autrichien, qui s’est déguisé en Karim Benzema en cette rentrée, quatre jours après avoir ouvert son compteur de la saison en Supercoupe. Mais un but qui ne permettra aux Madrilènes de grimper sur la première marche du classement, occupée par Villarreal, vainqueur 3-0 chez le promu Valladolid samedi.

Séduisante Almeria

Les Andalous, qui retrouvaient la Liga après sept saisons passées en deuxième division espagnole, ont proposé un jeu léché et plaisant, malgré les vagues madrilènes venues du côté gauche de Vinicius et Ferland Mendy.

Les deux recrues estivales, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni, ont été titularisées pour la première fois samedi au stade des Jeux Méditerranéens. Mais Rüdiger, aligné en défense centrale aux côtés de Nacho Fernandez, est coupable d’avoir laissé trop d’espace à Ramazani, trouvé en profondeur par un magnifique extérieur du pied d’Inigo Eguaras sur l’ouverture du score. Et il a raté l’occasion de se rattraper sur ses deux tentatives (11e et 40e).