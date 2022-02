Neuchâtel – Alain Berset a encore eu les oreilles qui sifflent!

De nombreuses femmes et retraité(e)s ont brandi les banderoles de la contestation.

Pauvre Alain Berset… Critiqué, voire carrément comparé à Adolf Hitler durant les nombreuses manifestations hostiles à l’extension de la Loi Covid-19 l’automne dernier, le conseiller fédéral en charge du Département de l’intérieur a une nouvelle fois subi les critiques à l’occasion d’une manifestation d’opposants à AVS21, ce samedi à Neuchâtel. Et dire que le Fribourgeois est le «ministre» préféré des Suisses, selon plusieurs sondages…

Accepté en décembre dernier par les Chambres fédérales, AVS21 prévoit, notamment, un âge de la retraite identique pour les hommes et les femmes, soit 65 ans. Cette décision a confirmé le profond clivage existant entre partis et associations de gauche et de droite. Les premiers ont ainsi appelé à signer un référendum afin que le peuple puisse avoir le dernier mot sur la question.