Parlement - Alain Berset à l’UDC: «La situation est critique»

Manque de réactivité du Conseil fédéral

Pour le représentant de l’UDC: «Cela fait 21 mois que nous vivons cette situation. Et le Conseil fédéral et son administration n’ont pas eu beaucoup d’impact sur l’évolution de l’épidémie». Le Zurichois est revenu sur certains dysfonctionnements durant cette période, notamment au début où le Conseil fédéral avait déclaré que «les masques ne servaient à rien», alors que c’était un problème de stocks. Il a critiqué aussi le manque de réactivité du Conseil fédéral concernant la pénurie de personnel de santé aux soins intensifs, le manque de réaction contre les «migrants des Balkans» de retour en Suisse ou encore les hésitations sur le booster: «Un jour, on nous dit que cela ne sert à rien, puis une semaine plus tard, il est urgent de le faire».