Retraites : Alain Berset à propos de l’AVS 21: «Cette réforme est nécessaire»

Le Conseil fédéral a présenté lundi ses arguments en vue des votations de septembre. Environ 18,5 milliards vont manquer ces 10 prochaines années, a rappelé le ministre de la Santé.

«Depuis 25 ans, toutes les tentatives de réformes ont échoué» dans le domaine de l’AVS a rappelé lundi à Berne le conseiller fédéral Alain Berset. Il présentait la position du Conseil fédéral et du Parlement sur les deux objets soumis à votation le 25 septembre prochain. Le premier, aussi appelé AVS 21, est le plus controversé car il vise, entre autres, à relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Le second objet concerne un financement additionnel de l’AVS par une hausse de la TVA.