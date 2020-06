Actualisé il y a 1h

Coronavirus

Alain Berset admet des erreurs

Après quatre mois de crise sanitaire, le chef du Département de l’intérieur a fait le point. Même s’il reconnaît quelques couacs, il a tenu à louer le travail effectué par le gouvernement.

Le 25 février dernier, un premier cas de coronavirus était signalé en Suisse. Un Tessinois de 70 ans avait été infecté à Milan. Ce jour-là, le conseiller fédéral Alain Berset se trouvait à Rome pour une réunion avec les ministres de la santé des pays voisins de l'Italie. C’est là-bas qu’il a réalisé la gravité de la situation: les Italiens n'avaient plus la maîtrise de la situation. Il s’est alors mis en mode «crise».

Quatre mois plus tard, le chef du Département de l’intérieur fait le point dans «Schweiz am Wochenende». «La pression était très forte avoue-t-il. On ne sait jamais à l'avance si, en tant que conseiller fédéral, on peut survivre à une telle situation exceptionnelle. Mais je suis très heureux d'avoir pu faire cela jusqu'à présent».

Le Fribourgeois a également tenu à faire l'éloge du gouvernement dans son ensemble. En étant toujours près à prendre des décisions, le Conseil fédéral a «résisté», estime-t-il. «La crise a montré que nous pouvons le faire.»

Quelques soucis au niveau logistique

Dans son entretien, le ministre de la Santé a aussi fait son autocritique. Alain Berset admet que l'approvisionnement en médicaments, masques et respirateurs n’avait pas fonctionné avant la crise. Le plan de lutte contre la pandémie indiquait en détail qui devait se procurer quoi et la tâche n’incombait pas au Conseil fédéral, car aucune base juridique n’existe à ce sujet. «J'ai toujours supposé que chaque acteur se préparerait et ferait son travail», avoue Alain Berset.

Mais il a ensuite dû se rendre à l’évidence: «Ce n’était pas le cas». «Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt», reconnaît-il, tout en tempérant: «Mais si quelqu'un avait acheté 300 millions de masques il y a un an, il aurait passé pour un fou.» Le gouvernent et les cantons disposent actuellement d’un stock de 200 millions de masques.

Interrogé sur la réactivité

Concernant la fermeture des frontières, notamment avec l’Italie, le Conseil fédéral aurait-il dû réagir plus tôt? «Nous nous sommes interrogés à plusieurs reprises et avons constaté que l'OMS ne recommandait pas de restrictions à la circulation des personnes depuis si longtemps», juge le ministre. Puis, tous les Etats ont reçu ce signal et des contrôles aux frontières ont été insaturés de manière très coordonnée dans tout l'espace Schengen en quelques jours.

Des signaux montraient que le virus s’installait en février déjà en Suisse. L’épidémiologiste Christian Althaus avait, par exemple, averti que la pandémie pourrait causer jusqu’à 30’000 décès dans le pays. Le ministre de la Santé a-t-il alors trop attendu pour prendre des mesures? «Difficile à dire, répond le principal concerné. Mais la population aurait-elle soutenu des mesures aussi drastiques bien plus tôt?» Alain Berset en doute. Pour lui, il est clair «que les politiciens doivent garder un œil sur l'ensemble de la société», ce qui constitue inévitablement «un champ de tension entre les experts et les décideurs». Mais une choses est sûre pour le Fribourgeois: si le Conseil fédéral avait attendu plus longtemps, «cela aurait eu des conséquences dévastatrices».

Alain Berset, l’idole des jeunes Défi lancé à des stars sur les réseaux sociaux et phrase culte reprise comme slogan: les interventions du ministre de la Santé sont très attendues depuis le début de la crise, à tel point que l’élu a gagné en notoriété et est devenu la coqueluche du Conseil fédéral.