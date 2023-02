Diplomatie: Alain Berset adresse ses bons voeux à Téhéran

Diplomatie : Alain Berset adresse ses bons vœux à Téhéran

Depuis le début des manifestations en Iran à l’automne dernier, le régime au pouvoir a tué des centaines de manifestants et en a emprisonné des milliers. La Suisse n’a pas tardé à condamner les violences. Mais maintenant que l’Iran célèbre l’anniversaire de la Révolution islamique de 1979, la Suisse félicite très poliment le régime des mollahs.

À l’occasion de la fête nationale iranienne, qui est célébrée le 11 février et commémore le départ en exil du shah et l’instauration de la République islamique, le président de la Confédération Alain Berset a adressé au président Ebrahim Raïssi «un message de félicitations», comme l’a confirmé le Département fédéral de l’Intérieur (DFI) à la «NZZ am Sonntag». «Cela correspond à la pratique diplomatique», justifie une porte-parole du DFI. Néanmoins, certaines personnes au parlement ont du mal avec cette routine diplomatique.