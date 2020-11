Coronavirus : Alain Berset appelle à plus de solidarité intercantonale

Le ministre de la santé invite les cantons à une meilleure coordination afin de garantir suffisamment de lits et de personnel médical pour faire face à la crise du Covid-19.

La situation liée au coronavirus est tendue et le restera les prochaines semaines, a déclaré mercredi Alain Berset devant la presse. Pour éviter une surcharge des hôpitaux, le ministre de la santé a appelé à une meilleure solidarité et coordination entre les cantons.

«Cantons surchargés»

Sur une note plus positive, Alain Berset a souligné que l’évolution est plutôt favorable. Le doublement des cas s’est espacé: il se produit tous les 10 jours et non plus toutes les semaines. Il est toutefois encore trop tôt pour dire s’il y a un retournement de situation.