Session extraordinaire au Parlement: Alain Berset au front pour défendre le rachat de Credit Suisse

Le président de la Confédération Alain Berset défendra en personne mardi la reprise in extremis de Credit Suisse par sa rivale UBS devant les parlementaires réunis en session extraordinaire pour tenter de comprendre les ramifications d’un effondrement qui secoue la Suisse. Cette session extraordinaire de trois jours a été convoquée à la demande de députés, qui comme les actionnaires des deux géants bancaires, ont été mis devant le fait accompli.

L’argument du gouvernement, à la manœuvre pendant le week-end fatidique du 19 mars, est qu’il fallait agir vite et de manière décisive pour empêcher une catastrophe. «L’alternative aurait été une faillite de Credit Suisse le lundi matin, accompagnée d’un probable effondrement de l’économie suisse», n’a pas hésité à affirmer la ministre des finances Karin Keller-Sutter dans un entretien au quotidien «Le Temps».

À l’ordre du jour de cette session extraordinaire: les garanties accordées pour organiser le sauvetage, l’examen «d’une possible action en justice à l’égard des organes dirigeants de Credit Suisse» ou encore de la réglementation des banques considérées comme trop grosses pour les laisser faire faillite.

Credit Suisse -comme UBS- appartiennent à ce club fermé de trente banques dans le monde, mais les autorités ont préféré un rachat pur et simple pour la somme symbolique de 3 milliards de francs et avec de solides garanties financières pour convaincre UBS. Quelque 109 milliards de francs ont été promis, entre les garanties de la Confédération et les liquidités mises à disposition par la banque centrale. Dans l’urgence, la délégation des finances du Parlement avait donné son feu vert pour débloquer ces fonds mais sans véritable débat.