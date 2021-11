Semaine de la vaccination – Alain Berset: «Ca devient vraiment difficile»

Semaine de la vaccination : Alain Berset: «Ça devient vraiment difficile»

Tous les conseillers fédéraux ont appelé lundi à la solidarité à l’occasion du lancement de l’offensive vaccinale de cette semaine, alors que la pandémie évolue vers des horizons incertains.

«On espère vraiment que c’est le sprint final. Cela fait maintenant 20 mois que la pandémie nous occupe, ça devient vraiment difficile.» Alain Berset a pris la parole lundi matin, avec ses collègues du Conseil fédéral, pour lancer la «Semaine nationale de la vaccination», où les autorités espèrent amener le plus de monde possible vers leur dose. Les discours évitent soigneusement tout ton autoritaire et toute morale. «Si vous n’avez pas encore fait ce pas, réfléchissez», suggère Alain Berset.