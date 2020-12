Alain Berset : «On ne sera pas débarrassé de sitôt de ce virus»

Dimanche, à la TV alémanique SRF, le ministre de la santé a notamment concédé un excès d’optimisme en été: «On avait le sentiment que le pire était passé, cela a été une des plus graves erreurs.»

Si la voie de la responsabilité individuelle et de la raison ne fonctionne pas, nous devrons renforcer les mesures, a averti Alain Berset (archives).

Interrogé dans l’émission «Sternstunde Philosophie» diffusée dimanche, M. Berset a indiqué avoir ressenti pour la première fois des limites physiques. Il y a eu des moments lors de la première vague où je ne savais plus si c’était le jour ou la nuit, la semaine ou le week-end, cela ne m’était jamais arrivé, a-t-il ajouté.

En été, après la première vague, on a été beaucoup trop optimiste quand on a pensé que nous pourrions rouvrir les grandes manifestations à l’automne, a-t-il concédé. Mais le pire, dans la gestion d’une crise, est de rester bloqué et de ne rien faire, selon lui.