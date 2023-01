«Corona Leaks» : Alain Berset demande d’attendre les résultats de l’enquête

Pour rappel, Alain Berset est dans la tourmente depuis les révélations ce week-end par la Schweiz am Wochenende que son chef de la communication, Peter Lauener, aurait transmis des infos confidentielles sur la gestion de crise du Conseil fédéral au groupe de médias Ringier.

«Cela fait partie du job»

Interrogé mardi soir sur la télévision alémanique SRF et au 19h30 de la RTS, Alain Berset a affirmé qu’il n’était «pas inquiet» et qu’il ne se sentait pas «fragilisé». «Cela fait trois ans que je vis une situation difficile avec la pandémie et j’ai été soumis à de très fortes pressions. Cela fait partie du job», a-t-il confié.