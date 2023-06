Démission du conseiller fédéral Alain Berset: retour sur sa carrière politique

Après une carrière fulgurante au sein du parti socialiste, Alain Berset a passé 12 ans au Conseil fédéral, avant d’ annoncer sa démission ce mercredi. Originaire de Fribourg, aujourd’hui âgé de 51 ans, il s’impose rapidement comme jeune prodige de la politique, lui-même fils et petit fils d’élu socialiste. Le Fribourgeois a fait ses premiers pas au sein de l’assemblée constituante de son canton, alors déjà à la tête de son groupe parlementaire, avant d’être élu et réélu avec succès au Conseil des Etats en 2003. Il en est même devenu président en 2008, tout en étant vice-président du groupe parlementaire socialiste au Parlement.

En 2011, il accède au Conseil fédéral lors du départ de Micheline Calmy-Rey, pourtant sur le même ticket que le poids lourd de la politique vaudoise et fédérale Pierre-Yves Maillard. Il est resté depuis fidèle à son département, celui de l’intérieur, qui l’a mis en première ligne dans des dossiers tels que les coûts de la santé, la lutte contre le coronavirus ou encore le système de prévoyance et des retraites. A son actif, on compte notamment une réforme ratée de l’AVS, retoquée par les Suisses en 2017, mais aussi plus récemment la hausse de l’âge de la retraite des femmes. Il laisse toutefois en suspens un dossier non moins imposant, celui de la hausse constante des coûts de la santé.