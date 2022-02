Séance du Conseil fédéral : Alain Berset devrait proposer la levée totale des mesures, sauf le masque

Selon divers médias, le ministre de la Santé devrait proposer à ses collègues d’abandonner la quasi-totalité des restrictions dès jeudi. Seul le masque pourrait rester obligatoire dans certains lieux.

La population suisse retient son souffle: mercredi, le Conseil fédéral va décider à quelle vitesse il va assouplir les mesures sanitaires liées au Covid. Et il semblerait que le ministre de la Santé Alain Berset veuille mettre le turbo. Selon la RTS, le Fribourgeois devrait en effet proposer à ses collègues d’abandonner toutes les restrictions d’un coup, et ce dès jeudi. Ce qui signifierait que l’obligation de certificat pour les restaurants, les musées, les centres de fitness, etc., tomberait dès ce 17 février et que les personnes non vaccinées et non guéries pourront de nouveau y accéder.