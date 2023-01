WEF Davos 2023: Alain Berset dresse un sombre bilan au Forum de Davos

Alain Berset a commencé son discours en évoquant l’agression russe en Ukraine et la grande solidarité des autres pays. «La Suisse mettra tout en œuvre pour renforcer le droit international et le multilatéralisme, a-t-il rappelé (…) Le monde a besoin de plateformes multilatérales fortes, parce que les plus grands défis actuels sont transnationaux, comme le changement climatique, les migrations, la sécurité ou l’environnement»

La démocratie en péril

Pour Alain Berset, le WEF est «un lieu d’optimisme et d’esprit de réussite particulièrement important en temps de crise». Il s’est rappelé l’édition 2012, où Klaus Schwaab avait encouragé les participants à agir contre les inégalités: «Cet avertissement était particulièrement vrai et clairvoyant, note le président, mais depuis les inégalités n’ont cessé de croître. Les inégalités sont aussi grandes qu’il y a 20 ans».

Plus d’équité sociale

«Nous devons prendre des mesures pour défendre les fondements d’une coexistence civilisée, a poursuivi Alain Berset. Nous avons beaucoup réfléchi, ici au WEF, à l’efficacité et à la prospérité, mais trop peu à l’équité sociale. Les États sont encore plus fragilisés par le changement climatique, la pandémie ou la guerre en Ukraine. Environ 350 millions de personnes, dans plus de 80 pays, sont exposées aujourd’hui à un risque aigu de famine. C’est 200 millions de plus qu’avant la pandémie».