Tataki - Alain Berset en live face à six jeunes

Après Emmanuel Macron face à McFly et Carlito, voici Alain Berset face aux jeunes Romands. Le chef du Département fédéral de l’Intérieur a accepté d’échanger en direct durant une heure avec six jeunes adultes sur trois thématiques concernant l’après-Covid: la culture, les études et l’entrée dans la vie professionnelle ainsi que la vie sociale, les loisirs et le sport.