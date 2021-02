Coronavirus : Alain Berset évoque un assouplissement des mesures

Dans une interview parue dans plusieurs journaux romands, le Fribourgeois annonce que le Conseil fédéral devrait annoncer des ouvertures, «parce qu’il faut bien vivre».

Les commerces et cafés vont-ils rouvrir du coup le 1er mars? «Le Conseil fédéral fixera la ligne la semaine prochaine; il y aura ensuite une consultation auprès des cantons», annonce-t-il. «Nous devons garder une certaine prudence. Mais nous voyons ce qu’il se passe, nous comprenons les frustrations et souhaitons aussi des réouvertures. C’est une évidence.», précise-t-il.

Dans une crise, les certitudes sont une denrée rare

Les milieux économiques ainsi que le PLR et l’UDC exigent une réouverture en mars et une pétition exigeant la fin du confinement a même été lancée. Elle a déjà récolté plus de 210’000 signatures. Alain Berset en est conscient, mais il se défend: «Depuis le début de la crise, nous constatons aussi que ces voix s’expriment fort à chaque fois que la situation s’améliore, mais qu’elles se taisent quand les contaminations explosent.» Et d’ajouter: «Je comprends que les partis politiques demandent des certitudes. Mais dans une crise, c’est une denrée très rare, voire inexistante. Nous devons donc apprendre à faire sans. Et rester flexibles.»