Pandémie - Alain Berset évoque un retour à la normale possible fin août

Pour atteindre cet objectif, la vaccination est cruciale. «Le Conseil fédéral a été clair: dès qu’on aura pu offrir la possibilité de se faire vacciner à toutes celles et ceux qui le souhaitent, et pas seulement aux plus vulnérables, on devra pouvoir lever les restrictions de nos vies». L’hygiène des mains devrait perdurer – «c’est de toute façon une assez bonne idée», il y aura toujours des différences entre l’intérieur et l’extérieur, mais peut-être ne devrons-nous plus porter le masque dans les transports publics, «on verra».