Alain Berset fête à la Street Parade, cigare et cannette en main

Les images sont en train de faire sensation sur les réseaux sociaux et dépassent déjà très largement les frontières de notre pays. Alain Berset, cigare allumé et cannette de Heineken à la main qui fait la fête à la Street Parade qui a attiré 920’000 personnes samedi à Zurich. Des internautes d’autres pays se montrent une nouvelle fois curieux de ce pays où un président en exercice peut fumer et picoler au milieu de la foule de façon naturelle.