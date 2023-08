Alain Berset fait la fête à la Street Parade à Zurich

Zurich : Alain Berset fête à la Street Parade, cigare et cannette en main

Le président Alain Berset est venu faire la fête sur une des «love mobiles» de la Street Parade.

Les images sont en train de faire sensation sur les réseaux sociaux et dépassent déjà très largement les frontières de notre pays. Alain Berset, cigare allumé et cannette de Heineken à la main qui fait la fête à la Street Parade qui a attiré 920’000 personnes samedi à Zurich. Des internautes d’autres pays se montrent une nouvelle fois curieux de ce pays où un président en exercice peut fumer et picoler au milieu de la foule de façon naturelle.

«C'est le plus grand événement culturel de Suisse. Près d'un million de personnes sont ici pour célébrer dans la joie», a dit le président à la télévision SRF, qui indique que c’est la première fois qu’un membre du gouvernement participe à la Street Parade. Alain Berset a salué l’organisation exemplaire, l’ambiance paisible et rappelé qu’il était là par amour de la musique.

Sur les réseaux sociaux, les avis sont majoritairement des louanges, la présence d’Alain Berset est saluée. Et les gens ne manquent pas de lancer des piques. Car un détail n’a échappé à personne: une cannette de Heineken, vraiment? «Qui boit de la Heineken ne peut pas être mon président», ironise un internaute, tandis qu’un autre pousse la plaisanterie plus loin avec un hasthag «notmypresident». «Notre pays a besoin de réformes. Mais le fait que notre président puisse faire la fête dans un festival dans la plus grande ville du pays est clairement quelque chose qui ne doit pas changer», remarque un autre.

Une internaute médecin, toutefois, a lancé un pavé dans la mare, en référence au gros cigare et à la cannette de bière: «Voici le ministre de la Santé en Suisse. Des questions?» Plusieurs messages du genre sont apparus. «Un bras d’honneur au travail de la totalité des associations de prévention et celles qui luttent contre les addictions», a estimé un utilisateur du réseau.

Alain Berset, à quelques mois de son départ du Conseil fédéral, se montre en tout cas très détendu et hors des codes habituels. Il y a deux semaines, c’était une photo postée sur son compte Instagram, barbu et t-shirt ouvert sur un torse velu, qui avait été largement reprise dans la presse et commentée.

Le bilan chiffré Environ 920’000 personnes se sont rendues à Zurich pour la fête. Les services sanitaires de la ville de Zurich a annoncé dimanche avoir compté 615 interventions médicales, un chiffre stable par rapport à l’an dernier, pour de petits bobos ou une consommation excessive d’alcool ou de stupéfiants. Il y a eu 42 hospitalisations, un tiers de moins qu’en 2022. Six blessés graves sont à déplorer. Côté police, on dénombre 41 personnes arrêtées lors de la manifestation. Ont été confisquées 550 portions d’ecstasy, 240 de MDMA, 240 aussi de kétamine et environ 60 grammes de cocaïne. Le bilan est toutefois réjouissant, selon la police.

Selon les organisateurs, 920’000 personnes se sont rendues à Zurich samedi. Okcreativeproduction