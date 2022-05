Météorologie : Alain Berset inaugure une nouvelle «grande oreille» à Loèche

Le conseiller fédéral socialiste a inauguré, vendredi dans le Haut-Valais, une nouvelle station de réception satellite.

1 / 1 Fin 2022, cette parabole recevra les signaux d’un satellite d’observation météo de troisième génération. Eumetsat

La dernière génération de satellites météorologiques, qui sera lancée fin 2022, promet de nouvelles possibilités pour le développement de données ainsi que de produits météorologiques et climatologiques innovants. Grâce aux données satellitaires, il sera ainsi possible à l’avenir de surveiller en quelques secondes les activités orageuses, d’optimiser les potentiels d’utilisation de l’énergie solaire, ainsi que de vérifier la qualité des modèles numériques de prévision météorologique.

Mais pour cela, il faut, au sol, des installations de réception ad hoc. Ce vendredi, le conseiller fédéral Alain Berset a inauguré une nouvelle parabole qui «écoutera» le satellite à Loèche (VS). Le Fribourgeois a souligné l’importance de la coopération technique et scientifique internationale pour l’exploitation des satellites météorologiques. Il a mis en évidence le rôle central de l’Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT) et sa mission de mettre ces données d’observation à la disposition des États membres.

Des données à la pelle

Pour pouvoir profiter de tous les avantages de ces nouveaux satellites, la capacité de réception et de traitement des données doit être nettement augmentée. Avec le lancement du premier satellite, on estime que la quantité de données sera plus de dix fois supérieure à celle d’aujourd’hui. La station, dotée de trois antennes de 6,5 mètres à Loèche et des normes technologiques les plus récentes, recevra minute après minute une multitude de données en matière d’informations météorologiques qu’elle transmettra à Darmstadt, en Allemagne, siège d’EUMETSAT.

L’exploitation de satellites météorologiques est extrêmement lourde et coûteuse. L’Organisation EUMETSAT, créée en 1986, est une agence opérationnelle avec 30 pays membres qui utilisent les données et supportent les coûts de manière conjointe. La Suisse prend en charge près de 3,5% des coûts d’EUMETSAT. L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse représente les intérêts de la Suisse, auprès de cette organisation européenne intergouvernementale.