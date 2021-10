Cote de popularité : Alain Berset, le conseiller fédéral le plus «sympathique»

Le baromètre électoral de la SSR s’est penché sur la popularité et l’influence des conseillers fédéraux. Omniprésent à cause de la pandémie, Alain Berset paraît largement soutenu.

À l’inverse, Ignazio Cassis, souffrant sans doute d’un manque de visibilité comparativement à ses collègues, est à la traîne. 37% des sondés n’ont exprimé aucun avis à son égard. Seuls 4% l’ont jugé «très sympathique» et 19% «plutôt sympathique». L’élue la moins décriée est Viola Amherd: parmi les sept conseillers fédéraux, c’est elle qui reçoit le moins de réponses négatives (16%), mais elle laisse un peu plus de monde indifférent (28%) que d’autres.

L’influence du Covid

Alain Berset a beau arriver en tête, reste qu’il suscite également un peu plus d’antipathie que plusieurs de ses collègues. Près d’un répondant sur cinq le juge «pas du tout sympathique». Seul Ueli Maurer, plus ou moins ouvertement opposé aux mesures sanitaires, le dépasse (27%). Le classement a probablement été influencé par le débat sur la pandémie. Sans que l’on sache s’il s’agit toujours des mêmes personnes, il est à noter que 18% des sondés n’aiment pas Alain Berset… et que 17% des sondés approuvent totalement l’action de Ueli Maurer.