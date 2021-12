Conseil fédéral – Alain Berset: «Le prochain paquet – avec des fermetures – est prêt»

Avec plus de 17 000 infections Covid ce mercredi, la Suisse a battu un nouveau record depuis le début de la pandémie. Le Conseil fédéral ne se réunit pas durant les Fêtes de fin d’année, mais le ministre de la Santé, Alain Berset, a tenu à intervenir dans la journée. Il a réagi d’abord sur Twitter et, plus longuement, dans le cadre de l’émission «Forum» sur la RTS à 18 heures.