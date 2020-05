Actualisé 14.05.2020 à 12:35

Suisse

Alain Berset, l’idole des jeunes

Depuis le début de la crise sanitaire, l’élu fédéral fait l’objet d’un culte sur Instagram, où il est devenu le «big boss». Il s’en accommode, tant que les jeunes suivent les mesures.

de Lucie Fehlbaum

Il semblerait que la Suisse se soit dotée, en la personne d’Alain Berset, du politicien le plus «cool» du monde. Adulé par les femmes et les chefs d’Etat étrangers, fan de rap, clubber berlinois pointu et Jedi à ses heures perdues, le conseiller fédéral socialiste est un concentré de style, une version fribourgeoise de James Bond. Ou plutôt, son avatar numérique l’est. L’élu de chair et d’os n’a jamais dépassé le cadre de sa fonction, jamais professé un amour pour les nuits blanches ni n’a mouillé dans aucune affaire de moeurs. Son double charismatique, c’est Instagram qui l’a vu naître. Sur le réseau social, de jeunes influenceurs romands vouent presque un culte au sage, à coup d’image détournées, de vidéos parodiques et de légendes bien tournées. Dans les commentaires, on l’appelle «notre héros national», le «big boss».

La crise sanitaire n’est pas étrangère à cette soudaine explosion de la cote de popularité de l’élu. «J’ai essayé de faire des memes sur lui par le passé, confie l’étudiant neuchâtelois derrière le compte «HLVTIQ». Mais ma cible a entre 18 et 25 ans et personne ne savait qui était Alain Berset. Depuis la crise, il est tellement populaire.» Pour le créateur du compte, qui veut «mettre en avant la culture romande», le chef du Département de l’intérieur (DFI) est «la coqueluche». A l’inverse, Viola Ahmerd est l’élue fédérale «qui marche le moins bien». «Je filmais les conférences du Conseil fédéral en live et tout le monde s’extasiait sur Alain Berset, témoigne Lauriane, co-créatrice du compte «Suisse romande libre», aux 34’000 abonnés. Les gens m’écrivaient: «quel beau gosse»!»» La jeune femme juge les memes à base du chef du DFI comme des «valeurs sûres», likées avec constance. «Sur le serveur Discord (ndlr: plateforme de discussion plébiscitée par les gamers), des ados de 14-18 ont créé des emojis d’Alain Berset. Ils parlent tout le temps de lui.»

Alain Berset, Darius et le thé froid

Derrière cette apparente visée comique se cache néanmoins une réalité politique: les jeunes apprécient les interventions de l’élu et sa réponse à la crise du COVID-19. «Les commentaires sont à 99% élogieux, je n’ai jamais vu d’insultes», confirme le créateur de «HLVTIQ». Cet engouement soudain pour un politicien bien de chez nous traduit également une volonté de retour aux sources. En Suisse romande, on rit généralement avec les Français, qui produisent du contenu humoristique à large échelle. Rire avec nos politiciens est une manière de bâtir la pop culture locale. «Il y avait déjà le thé froid de la Migros, Darius Rochebin, critiquer Yverdon et les travaux de la gare de Renens. Maintenant, il y a Alain Berset. Les gens cherchent des symboles derrière lesquels se rassembler», analyse l’Instagrameur neuchâtelois.

Faire passer le message

Bien que propulsé au coeur du star-system romand, l’élu fédéral a tout de même un service de communication officiel. La création de parodies de ministres est loin de figurer dans le cahier des charges de Christian Favre, porte-parole du DFI. «Alain Berset est présent depuis 2016 sur Instagram. Le ton a toujours été celui d'un conseiller fédéral, qui doit être à la hauteur de sa fonction. Quel que soit le média. » Lors de la crise sanitaire, l’élu fribourgeois a dû s’adresser aux jeunes. «Les 15-25 ans ont rapidement été identifiés comme des vecteurs importants du virus, parce que socialement très actifs, rappelle le porte-parole. Ce public s'informe moins par les canaux traditionnels. Il fallait donc se rendre là où ils sont.»

Le passage du conseiller fédéral dans l’émission spéciale réseaux sociaux de la RTS, Tataki, a été très remarqué. «La vidéo a réuni 174’000 téléspectateurs, indique Christophe Minder, porte-parole de la chaîne. C’est un excellent score, la troisième la plus vue sur notre chaîne. Il s’agit de records historiques, pas uniquement sur l’année.» Un bonus collatéral pour le DFI, qui voulait surtout faire passer un message de prévention. Les détournements sont tolérés, à condition de rester bon enfant. « Une fois qu’une image est publiée, il n’est plus possible de tout contrôler, souligne Christian Favre. Si un meme dérape vraiment et n’est plus conforme à la loi, nous intervenons.»

