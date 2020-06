Assemblée du PS

«Plus de solidarité avec les femmes qui travaillent à temps partiel»

Le conseiller fédéral fribourgeois Alain Berset a présenté deux initiatives visant à soutenir la classe moyenne devant les membres de son parti, réunis numériquement samedi.

Le conseiller fédéral Alain Berset s'est exprimé par écran interposé devant les membres du PS samedi. Il est venu présenté des initiatives, qui visent à soutenir la classe moyenne. «L’heure est venue de montrer plus de solidarité avec les femmes qui travaillent à temps partiel, qui peinent à joindre les deux bouts et qui – en plus – assurent l’essentiel des tâches domestiques. Malgré leur énorme engagement, ces femmes risquent de basculer dans la pauvreté à la retraite, à cause de rentes trop faibles.»