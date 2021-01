Interrogé par l’hebdomadaire, le conseiller fédéral se demande encore si la Suisse aurait dû boucler ses frontières plus tôt au printemps. Et il estime que l’optimisme prévalait trop en été, où l’on était «trop préoccupés à réaliser les conditions d’organisation de grands événements». Mais début octobre, la deuxième vague a atteint la Suisse très vite, touchant le pays parmi les premiers et anéantissant tous les plans: «Personne n’a su y réagir pendant un temps, se rappelle-t-il. Durant cette phase de la pandémie, notre système fédéral a atteint ses limites», malgré le bon fonctionnement des échanges avec la Conférence des directeurs cantonaux de la santé. «Mais c’est insuffisant avec 26 cantons et 26 réalités, sensibilités et majorités différentes», souligne le ministre.