Santé - Alain Berset ouvre l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS

«En guerre» conte le Covid

Le monde est «en guerre» contre le Covid-19, a assuré lundi le chef de l’ONU, appelant la communauté internationale à aller au-delà de la solidarité et à entrer en «économie de guerre» pour stopper le virus. «Nous sommes en guerre contre un virus. Nous avons besoin de la logique et de l’urgence d’une économie de guerre, pour renforcer la capacité de nos armes», a déclaré Antonio Guterres, à l’ouverture de la réunion annuelle des membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent le plus, et je crains que ce soit loin d’être terminé», a-t-il ajouté. Le secrétaire général de l’ONU a appelé le monde à répondre «de manière résolue et solidaire pour arrêter le virus», mais a souligné que cela n’était pas suffisant. «Nous sommes en guerre contre un virus. Nous avons besoin de la logique et de l’urgence d’une économie de guerre, pour renforcer la capacité de nos armes», a-t-il relevé.