Coronavirus : Alain Berset prend l’appel des hôpitaux très au sérieux

Alain Berset a exclu de déclarer à nouveau la situation extraordinaire. Le conseiller fédéral ne veut pas pour l’heure d’un nouveau confinement, contrairement à l’Allemagne.

Alain Berset persiste et signe

«Nous avons tous les outils pour agir dans le cadre actuel et on doit le faire avec les cantons. Nous avons montré que nous pouvons le faire: on a pris des mesures vendredi.» Il a ensuite rappelé que le Conseil fédéral adapte en permanence le dispositif.

Concernant la vaccination en Suisse, Alain Berset a dit qu’elles devraient commencer en janvier. «Cela dit, il ne faut pas non plus attendre de miracle de ce vaccin tout de suite. Cela prend du temps, car il faut deux doses pour la plupart d’entre eux avec un laps de temps entre les deux injections. Et on ne peut vacciner des milliers de personnes dès les premiers jours. On va d’abord devoir sortir de cet hiver avec nos propres forces.»