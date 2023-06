Suisse: Alain Berset prépare la culture suisse d’après Covid

«Une colonne vertébrale»

Le message adopté par le Conseil fédéral et mis en consultation jusqu’en septembre comporte six priorités. Le gouvernement insiste par exemple sur les conditions de travail des acteurs culturels, notamment en cherchant «à mieux prendre en compte les phases de travail en amont et en aval de la production». Des efforts sont aussi promis pour garantir une meilleure couverture sociale. L’aide fédérale envisagée se monte à environ un milliard de francs sur quatre ans. Pour rappel, en Suisse, la Confédération ne soutient la culture qu’à hauteur d’environ 10%. Les communes et les cantons en sont les principaux financeurs publics.