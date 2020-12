Coronavirus en Suisse : Alain Berset rappelle la gravité de la situation à Neuchâtel

Le ministre cantonal de la santé a appelé la population à «une très grande vigilance». Il est impératif que le nombre de contaminations baisse pour éviter la surcharge des soins intensifs.

«Une très grande vigilance reste de mise», a relevé le ministre cantonal de la santé. Sur le site de Neuchâtel du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), un message fort et clair a été adressé aux deux magistrats. Les soignants ont indiqué qu’«ils ne pourraient pas refaire ce qu’ils ont fait ces dernières semaines», a-t-il affirmé.

«Le principal souci aujourd’hui, c’est le personnel soignant et non plus le manque de matériel comme en mars», a poursuivi Alain Berset. «La capacité hospitalière, celle des soins intensifs en particulier, est un problème connu, il est sur la table», a répété le conseiller fédéral. «Il faut éviter un rebond à un haut niveau».