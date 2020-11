Violences domestiques : Alain Berset rencontre les ministres de l’égalité de l’UE

Le conseiller fédéral a représenté la Suisse lors d’une visioconférence réunissant les ministres européens de l’égalité. Les violences domestiques étaient au centre du débat.

En mars, Confédération et cantons ont mis sur pied une «task force» contre ce type de violence, pour assurer un échange régulier entre professionnels des services de consultation, police, Confédération et cantons. Cette instance surveille en outre l’évolution des cas signalés à la police et la disponibilité des places d’accueil, et soutient les cantons dans l’aide aux victimes.