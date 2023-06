Alain Berset retarde une réforme qu’il n’aime pas

«La réglementation est complexe»

Un porte-parole de l’OFAS, qui dépend du Département fédéral de l’Intérieur (DFI) d’Alain Berset, justifie ce retard au motif suivant: «La mise en œuvre de cette motion est difficile: la réglementation est complexe et doit être discutée et coordonnée avec d’autres offices et autorités.» L’OFAS est-il débordé? Ou simplement réticent? Lors des débats parlementaires, Alain Berset s’est opposé à cette motion. Selon lui, elle profitera en premier lieu à la frange de la population aux revenus les plus élevés, «qui, grâce au deuxième pilier, bénéficie déjà de la situation la plus privilégiée dans le système de prévoyance».