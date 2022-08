«Pas de commentaire» : Alain Berset revient pour la première fois sur son vol privé en France

Interrogé sur cette affaire qui a fait grand bruit cet été et sur laquelle il est toujours resté muet, le conseiller fédéral estime qu’il ne lui a pas semblé nécessaire de faire des commentaires.

Alain Berset Beat Mathys / Tamedia AG.

Avec la réforme AVS 21 sur laquelle les Suisses doivent se prononcer le 25 septembre prochain, le conseiller fédéral Alain Berset est partout dans la presse pour défendre le projet du gouvernement. Mais il a dû répondre aussi à des questions d’ordre privé, sur son escapade en France à bord d’un avion privé où il avait été interpellé en plein vol par l’armée française, une affaire qui avait fait grand bruit cet été.

Interrogé par les journaux romands du groupe ESH, le Fribourgeois a refusé une nouvelle fois de s’exprimer, se bornant à indiquer que «il ne m’a pas semblé nécessaire de devoir faire des commentaires. J’ai mon travail à accomplir, avec notamment deux votations populaires importantes en septembre, sur l’AVS et l’élevage intensif des animaux».

Une agitation pas nouvelle

Cette affaire, ainsi que les révélations autour de son ex-bras droit dans l’affaire crypto, ont poussé la presse alémanique à demander la démission d’Alain Berset. Mais il ne se sent pas en danger quant à son avenir au Conseil fédéral, même si la réforme AVS 21 devait échouer dans les urnes le 25 septembre. «Avec mes collègues, nous cherchons à faire notre travail de la manière la plus engagée possible. Après, qu’il y ait beaucoup d’agitation, à différents niveaux d’ailleurs, n’est pas nouveau», répond-il.

Et d’assurer que «pour ma part, je vais continuer, avec toute la sérénité requise et toute la force nécessaire, à faire avancer mes projets, sans me laisser détourner par d’autres questions.

Pas de frustration

Questionné dans les journaux sur une éventuelle frustration après 10 ans de travail Conseil fédéral et de nombreux échecs dans les urnes, Alain Berset a défendu son bilan jusqu’ici. «Je serais frustré si ce que vous dites est vrai. Mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Il a été possible d’améliorer l’AI et d’introduire des prestations transitoires pour les chômeurs âgés de longue durée»; explique-t-il. «Nous avons introduit des congés payés pour les soignants. Dans le domaine de la politique de santé, nous avons réalisé des économies très importantes sur les médicaments protégés par des brevets. Et nous avons pu économiser un demi-milliard avec une intervention sur les tarifs Tarmed», se défend-il encore.