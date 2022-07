Escapade en avion : Alain Berset risque de voir son élection à la présidence chahutée

L’escapade en France d’Alain Berset à bord d’un petit avion est-elle la goutte d’eau qui va faire déborder le vase fédéral? Plusieurs parlementaires bourgeois commencent à en avoir assez des affaires privées et de la manie du secret du conseiller fédéral fribourgeois. Ils pourraient bien le lui faire payer en décembre, lorsqu’il devra succéder à Ignazio Cassis à la présidence de la Confédération.

Manque de transparence

Le SonntagsBlick rappelle qu’Alain Berset n’avait déjà rien dit à ses collègues, lors de la séance du Conseil fédéral du 18 mai dernier, de la détention préventive depuis vingt-quatre heures de son chef des médias , Peter Lauener, soupçonné de violation du secret de fonctions dans l’affaire Crypto, et qui avait dû quitter ses fonctions deux semaines plus tard. Un ministre aurait du coup été très fâché d’avoir dû l’apprendre par la presse, selon le journal dominical.

Un blâme dans les urnes?

La réticence du Fribourgeois à informer ses collègues se heurte à l’incompréhension de nombreux politiciens. Cela en dit long sur l’état d’esprit d’un gouvernement dont les membres se dispersent de plus en plus après le resserrement des rangs imposé par la pandémie, estime ainsi Roland Rino Büchel (UDC/SG). «On voit bien que les conseillers fédéraux n’ont plus confiance les uns dans les autres, indique-t-il. Ce qui est grave, c’est que cette méfiance semble justifiée. Ce Conseil fédéral traverse une phase difficile.»