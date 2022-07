Incident d’avion: Alain Berset risque une remontrance, voire une amende

Qu’a-t-il bien pu se passer le 5 juillet dernier dans le ciel français pour qu’Alain Berset, qui pilotait un petit avion à titre privé, se fasse intercepter par la police du ciel de l’Hexagone et soit contraint d’atterrir? Une intervention qui a carrément justifié une prise de position officielle mardi du Département fédéral de l’intérieur, expliquant que le ministre avait mal interprété les indications reçues par le contrôle aérien au début de son vol et qu’il s’agissait d’une affaire privée.

Interrogé par «20 minutes», le pilote romand Jean Racine, régulièrement aux commandes de petits appareils, estime que l’erreur d’Alain Berset est classique. Car «un pilote suisse qui prévoit de voler au-dessus de la France n’a pas besoin de demander des autorisations particulières». Il doit au mieux indiquer sa destination finale. À lui en revanche d’étudier son plan de vol et d’éviter les «zones à statut particulier, dangereuses ou interdites», comme les centrales nucléaires, les bases militaires, etc., sous peine de recevoir de la visite dans les airs…

Considéré comme dangereux

«Alain Berset a donc certainement dû expliquer sa présence et son erreur», explique Jean Racine. Mais à l’image d’une voiture de police qui signifie à un conducteur fautif d’arrêter sa voiture au bord de la route, il a quand même dû suivre le ou les pilotes français et atterrir pour un contrôle.

Des fautes surtout dues à l’inattention

«Dans les milieux du pilotage, on a souvent honte après une telle gaffe et on se prend en général quelques remarques», souligne de son côté Max Ungricht, expert en aviation, interrogé par «20 Minuten». Lui aussi estime qu’une telle faute entraîne d’habitude un avertissement, voire une amende. Il est également possible de devoir participer aux frais d’intervention, ajoute-t-il. «Dans ce cas, cela coûte vraiment cher.» L’expert imagine toutefois qu’en raison de sa fonction, la police du ciel française sera moins dure envers Alain Berset qu’envers un autre pilote amateur. À noter encore que le ministre risque aussi un avertissement de la part de l’Office fédéral de l’aviation civile.