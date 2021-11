Coronavirus – Le Conseil fédéral refuse de durcir les mesures et laisse la main aux cantons

Le risque de contamination est plus élevé six mois après les deux premières doses, explique Alain Berset. Du coup, une 3e dose sera recommandée pour la plupart des personnes non vulnérables de moins de 65 ans, ceci dès fin décembre à peu près. Le conseiller fédéral appelle encore une fois la population à se faire vacciner, à respecter les gestes barrière, à se faire tester et à rester à la maison en cas de symptômes.