Tempête à la Chaux-de-Fonds: c'est la tempête aussi sur Twitter

Amplifié par le dérèglement

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui n’ont pas manqué de contester le lien qui est tiré par les écolos entre l’événement de lundi à La Chaux-de-Fonds et le dérèglement climatique, rappelant que des tempêtes dévastatrices ont toujours existé même avant que le climat ne s’emballe. La météorologue Aude Unterseen rappelait toutefois au journal «Le Temps» lundi que «selon les hypothèses actuelles, ces événements extrêmes seraient favorisés par le réchauffement climatique». La chaleur rend l’air plus humide et les orages s’en nourrissent. C’est surtout la fréquence et l’intensité des événements qui sont liés au réchauffement plutôt que les événements eux-mêmes.