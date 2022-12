Suisse: Alain Berset se projette après 2023 au Conseil fédéral

Suisse : Alain Berset veut continuer au Conseil fédéral après 2023

Alain Berset a fait le 2e pire score à l’élection à la présidence de la Confédération. Et son parti, le PS, vient de placer avec Élisabeth Baume-Schneider une 2e Romande au Conseil fédéral. Autant dire que les pressions sont fortes pour que le ministre fribourgeois s’en aille rapidement après 12 ans passés au gouvernement. Mais l’intéressé n’entend pas démissionner, indique-t-il mercredi dans une interview accordée à «Blick». «J’ai de grands projets à mener, qui sont loin d’être terminés», dit-il. «Je suis le plus ancien au Conseil fédéral, mais aussi le plus jeune! Je suis plein d’énergie et j’ai envie de continuer».