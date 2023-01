Fuites au DFI : Alain Berset sous le feu des critiques dans l’affaire des «Corona-Leaks»

Alain Berset est sous le feu des critiques depuis les révélations samedi de la «Schweiz am Wochenende» sur la base d’e-mails et de procès-verbaux d’auditions de son chef de la communication par le procureur extraordinaire Peter Marti. En effet, selon le journal, Peter Lauener aurait transmis à plusieurs reprises au groupe Ringier des informations confidentielles sur les mesures Covid prévues par le Conseil fédéral. Ce qui permettait au «Blick» d’annoncer avant tout le monde les décisions du gouvernement.

Des élus demandent désormais une clarification de cette affaire des «Corona-Leaks», comme l’écrit dimanche la «SonntagsZeitung». «Quelqu’un devrait clarifier si Alain Berset dit la vérité», demande ainsi le vice-président du PLR, Andrea Caroni. Le conseiller national UDC Alfred Heer va encore plus loin et demande même la démission de l’actuel président de la Confédération. C’est «grave dans quoi se sont laissé entraîner les collaborateurs d’Alain Berset et le 'Blick’», lance-t-il. Cela n’a rien à voir avec un travail politique sérieux et un journalisme indépendant, critique-t-il. La confiance en le ministre fribourgeois est «tombée en dessous de zéro», estime-t-il.