Mais le Conseil fédéral est aussi confronté aux pressions politiques, et en premier lieu celles des cantons: une moitié d'entre eux exige ainsi d'ouvrir non seulement les terrasses, mais l'entier des restaurants lundi prochain.

Du côté de la population, on souhaite aussi des allègements. Près de 70% des Suissesses et des Suisses veulent une ouverture des terrasses d'ici la fin mars et plus de 50% une réouverture des restaurants en général, selon un sondage SSR publié jeudi.