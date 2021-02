Coronavirus en Suisse : Alain Berset veut autoriser festivals et manifestations sportives dès l’été

Le Conseil fédéral veut continuer d’assouplir les mesures. Les grandes manifestations devraient pouvoir être possibles durant l’été 2021, à condition de respecter des directives strictes.

Un peu d’espoir dans le monde de la culture et du sport. Le conseiller fédéral en charge de la santé, Alain Berset, souhaite assouplir encore davantage les mesures anti-Covid et autoriser rapidement les événements culturels et sportifs, y compris les grands rassemblements.