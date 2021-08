Covid-19 : Alain Berset veut mobiliser les entreprises

Le ministre de la Santé attend des acteurs économiques qu’ils participent à la lutte contre le virus en organisant des séances d’injections.

«Les entreprises, les clubs de sport, les centres de fitness et les organisations culturelles: toutes celles qui ont tant souffert devraient avoir un intérêt à faire vacciner le plus grand nombre possible de personnes», a souligné le conseiller fédéral socialiste.