Diplomatie : Alain Berset veut renforcer les liens avec le Botswana et le Mozambique

Lors de sa visite, Alain Berset a été reçu par le président Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi. «Les entretiens bilatéraux ont porté sur le développement des relations entre la Suisse et le Botswana. Le programme de la visite a également inclus la signature d’une déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine de la santé par le président de la Confédération, Alain Berset, et le ministre des Affaires étrangères Lemogang Kwape, ainsi qu’une visite du célèbre centre de recherche Botswana Harvard AIDS Institute Partnership (BHP), où le variant Omicron du coronavirus a été découvert», détaille le DFI.

Alain Berset avait déjà fait part de «sa volonté d’effectuer plusieurs voyages en Afrique au cours de son année présidentielle et de mettre en valeur le rôle du continent dans la politique mondiale, notamment dans la perspective du mandat de la Suisse en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour les années 2023 et 2024», rappelle le DFI. Avec le président Masisi, ils ont ainsi discuté de sujets et défis internationaux, comme la coopération dans le cadre de l’ONU, la démocratie et les droits de l’homme ou encore la guerre d’agression russe en Ukraine.