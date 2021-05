Selon la presse alémanique : Alain Berset voudrait rouvrir les restos en entier dès la fin du mois

Si l’on en croit plusieurs médias alémaniques, le ministre de la Santé s’apprêterait à proposer une avancée des assouplissements prévus à ses collègues du Conseil fédéral.

C’est presque devenu une tradition: à l’approche de chaque nouvelle conférence de presse du Conseil fédéral, les suppositions et les prédictions quant aux mesures qui seront annoncées par les sept sages se multiplient, et en particulier dans la presse d’outre-Sarine. Ce mardi, c’est le pronostic du Blick qui se retrouve sous le feu des projecteurs.

Selon les informations du quotidien alémanique, le ministre de la Santé Alain Berset souhaiterait autoriser les bars et les restaurants à accueillir des clients à l’intérieur de leur établissement dès le début du mois de juin. À condition qu’ils disposent d’un dispositif sanitaire conforme et que le nombre de cas en Suisse reste stable d’ici là.

Risque élevé malgré tout

Or certains souhaiteraient une ouverture encore plus précoce, à l’image de Fabio Regazzi, président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) et conseiller national (PDC/TI). Interviewé dans la «Neue Zürcher Zeitung», le Tessinois affirme que la branche de la gastronomie fait actuellement office de bouc émissaire, alors que les centres de fitness et les magasins peuvent être ouverts. Selon lui, il faudrait autoriser le service à l’intérieur des établissements dès le 17 mai, soit lundi prochain.